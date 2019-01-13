Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

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