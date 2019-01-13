Политика
Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.
Вести.Ruвчера в 22:21
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Весельницкая прокомментировала сотрудничество с Мюллером на фоне обвинений США
Газета.Ruвчера в 20:39
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Армия и оружие
Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Трамп заявил, что не скрывал деталей переговоров с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News прокомментировал сообщения СМИ о том, что он скрывал детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей
Шайба Панарина принесла «Коламбусу» победу в матче НХЛ с «Вашингтоном»
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Армия и оружие
Бойцы СДС заявили о задержании в Сирии двух боевиков с гражданством РФ
Группа боевиков, двое из которых — российские граждане, задержана на востоке Сирии арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF).
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе
Легендарный футболист Диего Марадона успешно перенес операцию на желудке.
Обновлено в 00:15
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено вчера в 14:19
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Демократы в конгрессе решили расследовать встречи Путина и Трампа
В ходе избирательной борьбы и после победы демократы неоднократно обещали, что будут расследовать связи администрации Трампа с Кремлем.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США
Как сообщает издание, Соединённые Штаты утратили выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Рейтинг Трампа снизился на фоне рекордного шатдауна в США
Согласно последнему опросу издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа составил 44%.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии
СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае
В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Япония создаст ударные самолеты электронной войны
Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Хоккей
Три очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Баффало»
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
У берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с двумя людьми на борту
Обновлено вчера в 23:50
Хоккей
Дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Далласом»
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На Украине загорелся нефтехимический завод
На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Транспорт
В Москве появится новая линия метро
Всего же в 2018 году в Москве было проложено 30 километров новых линий метро и построено 17 новых станций, что является рекордом для Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 20:29
Автоспорт
«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»
Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33