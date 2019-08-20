Религия
Наталья Поклонская: «Святой пришел во сне и вылечил меня»Дни24 11:08
Наталья Поклонская недавно побывала в Среднеуральском женском монастыре вместе с Сергием, являющимся ее духовником и схиигуменом. Политик отметила, что в храме, где свои службы проводил Лука Крымский, Войно-Ясенецкий, постоянно происходят чудеса. Одно из них случилось с самой депутатом Госдумы.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Наталья Поклонская приехала на Урал и рассказала о чуде, которое с ней произошло
Екатеринбург Онлайн07:21
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
На иракской авиабазе возник пожар на складе боеприпасов, сообщили СМИ
Пожар охватил склад боеприпасов на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока не известны, передает иракский телеканал NRT со ссылкой на источник в органах безопасности.
Обновлено в 12:51
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:16
Авто
Новый хэтчбек Hyundai Grand i10 появился в продаже
Компания Hyundai объявила старт продаж "пятидверки" Grand i10 новой генерации.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Обновлено вчера в 11:45
Спорт
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей
Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке
Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Наука
Российские ученые обнаружили способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Экономика
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
Производители прогнозируют удешевление в России оптовых цен на свинину на 10% к концу года.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
Обновлено в 13:06
Космос
NASA хочет видеть над Марсом только американский флаг
Обновлено вчера в 09:19
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18