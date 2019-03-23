Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспортГазета.Ru 06:05
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны. Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, такое заявление актриса сделала во время передачи на шоу "Вечерний Ургант".
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Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!
— Наталия Орейро, уругвайская актрисаРамблер 06:50
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