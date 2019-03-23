Наталья Орейро попросила у Путина российский паспортГазета.Ru 06:05

Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны. Об этом сообщает "Говорит Москва". Как отмечается, такое заявление актриса сделала во время передачи на шоу "Вечерний Ургант".

Спорт Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.

Армия и оружие SDF объявили о победе над ИГ в Сирии Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили об окончательной победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещено в России) в Сирии.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Политика РФ нашла лазейку для поставок газа Венгрии в обход Украины Россия и Венгрия пришли к соглашению по поставкам газа в обход Украины в 2020 году.

Космос Астронавты NASA завершили выход в открытый космос Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Общество Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья «Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Общество У здания правительства Камчатки вывалили рыбьи головы (видео) Рыбьи головы и внутренности вывалили прямо у здания правительства края.В редакцию ИА «Кам 24» читатели прислали любительский ролик, снятый из автомобиля.

Происшествия Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.