Наталья Орейро попросила у Путина российский паспортГазета.Ru 06:05

Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!

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