Культура
Орейро попросила у Путина российский паспортRT на русском 08:11
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
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Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!
— Наталия Орейро, уругвайская актрисаРамблер 06:50
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