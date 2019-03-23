Орейро попросила у Путина российский паспортRT на русском 08:11

Мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт.российский, и все! Но мне кажется, что он не хочет. Путин, дай мне паспорт!

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.

Спорт Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.

Гаджеты 10 главных недостатков современных смартфонов "Газета.Ru" собрала 10 особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей.

Спорт Синицина и Кацалапов выиграли серебро в танцах на льду на ЧМ Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, передает «Р-Спорт».

Происшествия Жертвами аварии с туристическим автобусом в Китае стали 26 человек По данным South China Morning Post, в Китае нередко происходят возгорания автобусов, зачастую их причиной становятся неполадки с двигателем.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

Политика В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов» Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.

Армия и оружие Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.

Здоровье О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.

Политика Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.

Единоборства Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218 Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Политика В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.

Спорт В Холменколлене состоятся биатлонные гонки преследования На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдут две гонки преследования.

Общество Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.