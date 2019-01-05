Спорт
Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»
Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»Вести.Ru08:41
В итальянском Валь-ди-Фьемме проходит заключительный этап лыжной многодневки "Тур-де Ски". В гонке на 10 км с общего старта Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Ольдберг, пробежавшая десять километров за 29.34, 4.
Вести.Ru08:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Спорт
Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Футбол
Челси — Ноттингем Форест 2:0
Обновлено в 05:19
Футбол
«Валенсия» с Черышевым уступила «Алавесу»
«Валенсия» проиграла «Алавесу» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:12
Хоккей
«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь безответных шайб
Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами: в Москве, где "Спартак" встречался с "Сибирью", и Нижнекамске, где "Нефтехимик" принимал омский "Авангард".
Обновлено в 12:29
Хоккей
Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ
Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Спорт
Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ
Российская саночница Виктория Демченко госпитализирована после падения в первой попытке на этапе Кубка мира, проходящего в Германии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым
Обновлено в 08:34
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Сочи»
В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный клуб Сочи принимал астанинский Барыс.
Обновлено в 11:10
Футбол
Санчес возомнил себя Фергюсоном и сел на место Сульшера
После замены Санчес случайно сел на место Сульшера. Норвежец улыбнулся, похлопал игрока по плечу и попросил пересесть.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Стали известны тренеры команд на Матч звезд НХЛ
Стали известны тренеры команд на Матч звезд НХЛ.
Обновлено в 12:36
Футбол
Пепе договорился с «Монако» о трансфере
Обновлено в 08:32
Баскетбол
«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск»
"Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл "Цмоки-Минск" со счетом 93:86.
Обновлено в 10:16
Футбол
Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году
Обновлено в 06:30
Футбол
Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»
Определенных договоренностей казанскому клубу удалось достигнуть лишь с Гранатом. Он согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Хоккеисты «Металлурга» встретятся с пострадавшими детьми Магнитогорска
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» встретятся с детьми из пострадавших семьей Магнитогорска.
Обновлено в 10:28