Спорт

Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»
Вести.Ru
08:41

В итальянском Валь-ди-Фьемме проходит заключительный этап лыжной многодневки "Тур-де Ски". В гонке на 10 км с общего старта Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Ольдберг, пробежавшая десять километров за 29.34, 4.
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Тур де Ски
Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря - начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.
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