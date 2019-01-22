Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полицииИнтерфакс 08:40

Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Читать в источнике
с чего всё началось

Полиция отпустила Настю Рыбку и Алекса Лесли под подписку о явке

Столичная полиция не стала выходить с ходатайством в Нагатинский суд Москвы об аресте и отпустила под подписку об обязательстве о явке Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, сообщила во вторник ТАСС адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина.
ТАСС08:03

Подробнее о событии

Лесли и Рыбка второй раз вышли на свободу

Вести.Ru09:24

Лесли и Рыбку отпустили под подписку о невыезде

РИА Новости08:32

Рыбку и Лесли отпустили под подписку

Взгляд.ру08:47

Полиция отпустила Вашукевич и ее наставника

Ведомости08:16

Полиция отпустила Настю Рыбку и Алекса Лесли под подписку о явке

ТАСС08:03

Неожиданный поворот произошел в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли

Эхо Москвы10:17

Адвокат Лесли оценила перспективы предъявления обвинений

Газета.Ru08:15

Настю Рыбку выпустили на свободу

КП - Беларусь08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

Обновлено в 10:37
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено в 11:33
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ отсудил у импортера более 40 млн рублей

Обновлено в 10:18
Авто

Минпромторг опубликовал видео создания «президентского» лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео проектировки и всего процесса создания лимузина Aurus Senat Limousine, разработанного ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж».
Обновлено в 12:21
Политика

Путин рассказал об обсуждении мирного договора с Абэ

Обновлено в 10:17
Происшествия

Буксир с пострадавшими на танкерах моряками прибыл в Керчь

Обновлено в 11:07
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто

Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру

Обновлено в 11:41
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с Салой приостановлены после 15 часов работ

Твиттер полиции Гернси сообщил, что на сегодня поиски пропавшего самолета завершены.
Обновлено в 12:16
Авто

Renault выводит на рынок другой Logan Crossover

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Общество

Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Обновлено в 10:08
Авто

Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Суд рассмотрит дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018

Генпрокуратура России направила в суд дело о хищении 752 млн рублей, которые были выделены на подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 11:19
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Обновлено в 09:17
Происшествия

Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 06:44
Наука

Ученые обнаружили в костях человека неизвестные кровеносные сосуды

Ученые обнаружили в костях человека неизвестную до последнего времени кровеносную систему.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Присяжные оправдали фигурантов по делу об обстреле полицейских

Присяжные в Санкт-Петербургском городском суде вынесли оправдательный вердикт в отношении обвиняемых по делу о разбойном нападении в декабре 2015 года на автомобиль полицейских, которые перевозили зарплату для нелегальных мигрантов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 11:50
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика

ЕС оштрафовала Mastercard на €570 млн

За завышенные комиссии при трансграничных платежах Еврокомиссия приняла решение оштрафовать американскую платежную систему MasterCard на €570 млн за завышенные комиссии при совершении трансграничных платежей на территории ЕС.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Происшествия

На МКАД столкнулись шесть машин

"На 47-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием шести автомашин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:53
Кино

Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за срыв сроков сдачи картины

Обновлено в 10:30
Общество

Задержан бывший директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Игорь Конышев возглавлял Владимиро-Суздальский музей заповедник с июня 2016 года по ноябрь 2018-го.
Обновлено в 10:42
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов Amazon

Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов Amazon, связанных с блокировкой Telegram, сообщили в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 03:53
Спорт

WADA не стало лишать РУСАДА статуса соответствия

Исполком WADA во вторник заявил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранить статус признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Обновлено в 11:10
Происшествия

СК задержал двух московских полицейских по делу о мошенничестве

В Москве сотрудники СК задержали двух полицейских, подозреваемых в причастности к мошенничеству с квартирами.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Трое взрослых и ребенок получили ожоги из-за порыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Пожар на пилораме в Ленинградской области локализовали

По данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Тушением возгорания занимаются сотрудники МЧС из Ленинградской области, а также привлечены пожарные из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:52
ещё по теме
Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника
Фильм, 2018
Фильм Фонда борьбы с коррупцией в жанре документального фильма-расследования, опубликованный на YouTube 8 февраля 2018. Фильм расследует коррупционную, по мнению авторов фильма, деятельность высокопоставленного чиновника Сергея Приходько. Основой для фильма стали различные публикации девушки из эскорт-агентства Насти Рыбки, известной также как автора опубликованной в 2017 книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха» и привлекшей внимание жёлтой прессы. Навальный обратил внимание на видеозаписи и фотографии из Instagram, преимущественно посвящённые путешествию на принадлежащей Олегу Дерипаске яхте Elden, а также маршрут яхты. Расследование получило известность в СМИ как «Рыбкагейт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное