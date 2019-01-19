Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у ДерипаскиLenta.ru 10:44

Перед заседанием Нагатинского суда Москвы Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила журналистам, что просит прощения у предпринимателя Олега Дерипаски, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.
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Происшествия

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