Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о ДерипаскеГазета.Ru 15:19

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске

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