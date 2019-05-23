Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбуФАН 06:10
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу. Об этом сообщила невеста на своей странице в Instagram. Авторы хита «Непара» оказались не только влюбленными, но теперь и мужем и женой.
Читать в источнике
Оценить253
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено в 13:58
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Космос
Рогозин анонсировал высадку человека на Луну
Обновлено в 15:22
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
Обновлено в 10:25
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено в 15:22
Общество
«Навальный по России скачет!» Зачитываем стихи, которые приписывают главе СК Быстрыкину
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин продолжает посвящать стихи Алексею Навальному.
Обновлено в 15:24
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру
Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Россияне украли бриллиант стоимостью €45 млн в Париже
В Париже несколько мужчин, назвавшихся россиянами, украли бриллиант, стоимость которого оценивается в €45 млн, сообщает France Bleu.
Обновлено в 13:31
Музыка
Группа «Альянс» перепела песню Монеточки «Нет монет»
Российская группа «Альянс» перепела песню Монеточки «Нет монет».
Обновлено в 08:35
Происшествия
КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми
В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 06:56
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино
Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо
Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Происшествия
Суд продлил арест экс-министру Абызову
Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Наука
Ученые назвали механизм быстрого получения сырья для лекарств
Российские ученые из Томского политехнического университета установили новый перспективный метод органического синтеза ароматических аминов.
Обновлено 20 мая в 12:46
Путешествия
В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс
По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в € 500 за нахождение в общественном месте без футболки.
Обновлено в 10:06
Футбол
Тухель подтвердил, что Неймар и Мбаппе могут покинуть «ПСЖ»
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выступил на пресс-конференции, где ответил на вопрос про будущее лидеров команды Неймара и Мбаппе.
Обновлено в 14:24