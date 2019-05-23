Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбуФАН 06:10

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу. Об этом сообщила невеста на своей странице в Instagram. Авторы хита «Непара» оказались не только влюбленными, но теперь и мужем и женой.
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Утро невесты: Настя Каменских предстала в одном халате за несколько часов до свадьбы

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Paparazzi.ru10:06

Потап публично признался в любви Насте Каменских и подтвердил, что они женятся

Woman.ru04:33
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Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу на 1+1«Голос краïни». Псевдонимы: ПТП, Аркадий Лайкин.
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Настя Каменских
Украинская певица
Украинская pop и R’n’B певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор», автор NKblog и основательница бренда спортивной одежды NKsport.
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