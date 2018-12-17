Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 тысяч человек.

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Армия и оружие Армия и оружие США намерены начать дополнительные поставки оружия на Украину Вашингтон в ближайшие несколько месяцев планирует объявить о новых поставках оружия на Украину.

Армия и оружие Армия и оружие Борисов: Российское оружие в Сирии показало свою надёжность В некоторые дни интенсивность боевых действий российской авиации достигала до 100 вылетов в сутки Достигнутые показатели надежности, наработка на "отказ", новых самолетов Су-35 и Су-30СМ при интенсивной боевой эксплуатации в 3 – 4 раза превысили нормативные - сообщил Борисов.

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Армия и оружие Армия и оружие Более десятка истребителей перебросят в Крым с Кубани На аэродром "Бельбек" под Севастополем перебросят более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Армия и оружие Армия и оружие Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

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Армия и оружие Армия и оружие РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.

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