Армия и оружие

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
REGNUM
10:23

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
REGNUM10:23
Эдуард Басурин
Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 тысяч человек.
— Эдуард Басурин, политикРосбалт 10:36

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Эдуард Басурин назвал дату наступления Киева на ДНР

Вести.Ru11:27

Двадцать тысяч украинских военных стянули к границам ДНР для спасения рейтинга Порошенко

URA.Ru10:38

В ДНР назвали новую дату наступления ВСУ в Донбассе

Известия10:04

Басурин: около 20 тыс. украинских военных готовят наступление в Донбассе

Аргументы и Факты09:51

Басурин: около 20 тыс. украинских военных готовят наступление в Донбассе 24-25 декабря

ТАСС07:44

В ДНР опасаются наступления силовиков в Донбассе

РИА Новости06:08

20 тысяч карателей ВСУ и «Смерч» в горловскую «мясорубку»: Донбасс готовится к массированной атаке

Царьград06:42
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Армия и оружие

США в ближайшее время начнут новые поставки оружия Украине

Соединённые Штаты в ближайшие время объявят о начале новых поставок оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии

По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Борисов рассказал о применении вертолетов Ка-52К в Сирии

Впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ударные вертолеты Ка-52К "Катран" подтвердили заложенные характеристики в ходе операции в Сирии, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии

Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Кубанские истребители перебросят в Крым

Истребители Су-27СМ и Су-30М2 отправятся в место постоянной дислокации 22 декабря из Краснодарского края.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Без ракет остался единственный ракетный катер ВМС Украины

В Украине остался только один ракетный катер «Прилуки», но и тот не имеет на своем борту ракет.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян

В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Во Владивостоке завершаются испытания корвета «Громкий»

На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета «Громкий» (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году

Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы

Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

Российские и абхазские военные провели комплексные тактические учения

Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Абхазии провели комплексные тактические учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Обновлено вчера в 20:13
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Эдуард Александрович Басурин
Военный деятель
Военный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики, заместитель командующего корпусом Минобороны республики с 2015 года. Полковник Вооружённых сил ДНР.
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