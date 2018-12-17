Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 тысяч человек.

Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.

Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря

Армия и оружие Армия и оружие США в ближайшее время начнут новые поставки оружия Украине Соединённые Штаты в ближайшие время объявят о начале новых поставок оружия Украине.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.

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Армия и оружие Армия и оружие Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.

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