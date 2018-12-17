Армия и оружие
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабря
Наступление ВСУ под Мариуполем переносится на 25 декабряREGNUM10:23
Обещанное на 14 декабря 2018 года большое наступление украинской армии на мариупольском направлении не состоялось.
REGNUM10:23
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Нашей разведкой отмечается концентрация сил и средств противника на горловском направлении и в районе Светлодарской дуги. Нашим защитникам на горловском направлении будет противостоять группировка противника в составе шести бригад, общей численностью до 20 тысяч человек.
— Эдуард Басурин, политикРосбалт 10:36
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Армия и оружие
США в ближайшее время начнут новые поставки оружия Украине
Соединённые Штаты в ближайшие время объявят о начале новых поставок оружия Украине.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Минобороны сообщило ООН о гуманитарных усилиях России в Сирии
По данным ведомства, в ходе встречи представителя ООН проинформировали об усилиях Минобороны по доставке гумпомощи нуждающимся жителям Сирии и о создании условий для возвращения беженцев в места проживания.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Борисов рассказал о применении вертолетов Ка-52К в Сирии
Впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" ударные вертолеты Ка-52К "Катран" подтвердили заложенные характеристики в ходе операции в Сирии, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Трамп одобрил турецкую военную операцию в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа одобрение новой турецкой военной операции в Сирии.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора
Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Разведывательная бригада появилась в составе Первой танковой армии
Ранее не сообщалось, что в составе Первой танковой армии есть разведывательная бригада.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Кубанские истребители перебросят в Крым
Истребители Су-27СМ и Су-30М2 отправятся в место постоянной дислокации 22 декабря из Краснодарского края.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Ирак нанес удар по позициям ИГ в Сирии
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
Без ракет остался единственный ракетный катер ВМС Украины
В Украине остался только один ракетный катер «Прилуки», но и тот не имеет на своем борту ракет.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В Косове может снова разгореться военный конфликт – Сергей Кургинян
В Косове возникает неравновесие между албанской и сербской компонентами, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»
В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Во Владивостоке завершаются испытания корвета «Громкий»
На Дальнем Востоке завершается проведение морской части госиспытаний корвета «Громкий» (проект 20380), построенного на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Российские военные получат противоспутниковое оружие в 2019 году
Самые современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" и "Тирада-2" впервые поступят на вооружение Центрального военного округа по гособоронзаказу в 2019 году, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
РФ и КНР работают над проектом по изменению атмосферы
Россия и Китай могли провести испытания технологии изменения атмосферы, которая в будущем, как предполагается, будет задействована в военной сфере.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Российские и абхазские военные провели комплексные тактические учения
Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Абхазии провели комплексные тактические учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Обновлено вчера в 20:13