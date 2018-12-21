Общество

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит
Газета.Ru
04:44

Зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой. Явление наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.
Газета.Ru04:44

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Сегодня – день зимнего солнцестояния

Областная газета18:00

День зимнего солнцестояния: приметы 21 декабря

МИР 2407:10

День зимнего солнцестояния в 2018 году: какого числа и во сколько начнется

iReactor05:29

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит

Газета.Ru04:44

Сегодняшняя пятница станет самым коротким днем в году

Петербургский дневник02:26

День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды

Московский Комсомолец01:19

Загадывайте желание: россиян ждёт самый короткий день в году

ВашГород.ру00:46
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Общество

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

Обновлено в 18:39
Транспорт

«Аэрофлот» изменил время вылета 11 субботних рейсов из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение перенести время вылета 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:50
Общество

ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено в 10:57
Транспорт

В московском транспорте с января подорожает проезд

В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 07:57
Транспорт

Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество

Рижский митрополит оказался агентом КГБ

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

Обновлено в 15:03
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов

Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество

ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»

"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Общество

Названы самые популярные коты года

«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Общество

Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.
Обновлено вчера в 03:48
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Общество

Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет

В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их историю рассказывает издание New York Post.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Долги по зарплате на хлебозаводе «Черкизово» погашены

Долги перед сотрудниками хлебозавода "Черкизово" полностью погашены.
Обновлено в 07:17
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Зимнее солнцестояние
Астрономическое явление, происходящее, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Максимальный угол наклона земной оси относительно Солнца во время солнцестояния составляет 23° 26′. Более очевидно для жителей высоких широт то, что зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъёма солнца на небосклоне является самой низкой.
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