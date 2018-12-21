Зимнее солнцестояние приходится на самый короткий день и самую длинную ночь в году, когда высота подъема солнца на небосклоне является самой низкой. Явление наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение.

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит

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Транспорт Транспорт Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

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