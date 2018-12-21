Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:29

День зимнего солнцестояния или самый короткий световой день в году наступил 22 декабря. Как сообщили в Барнаульском планетарии, по мировому времени он начался в 22:33 часа 21 декабря, в нашем регионе это следующий календарный день. 22 декабря в северном полушарии наступает астрономическая зима.

22 декабря наступил самый короткий световой день в году

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