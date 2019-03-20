Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреляREGNUM 02:02
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До середины третьей декады марта в столице будет дождливо.
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с чего всё началось
Вильфанд назвал такую погоду "не весной" и отметил, что этот период продлится до конца марта. Все мы, конечно, хотим теплой погоды, когда можно будет снять плащи. По словам Вильфанда, ждать такой погоды стоит только в середине апреля, когда температура традиционно повышается до 13-15 градусов тепла.Российская газета00:00
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