Настоящая весна придет в Москву в середине апреляREGNUM 02:02

Вильфанд назвал такую погоду "не весной" и отметил, что этот период продлится до конца марта. Все мы, конечно, хотим теплой погоды, когда можно будет снять плащи. По словам Вильфанда, ждать такой погоды стоит только в середине апреля, когда температура традиционно повышается до 13-15 градусов тепла.

с чего всё началось

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До середины третьей декады марта в столице будет дождливо.

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

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