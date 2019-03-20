Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреляREGNUM 02:02

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До середины третьей декады марта в столице будет дождливо.
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Вильфанд рассказал, когда придет настоящая весна без дождей

Вильфанд назвал такую погоду "не весной" и отметил, что этот период продлится до конца марта. Все мы, конечно, хотим теплой погоды, когда можно будет снять плащи. По словам Вильфанда, ждать такой погоды стоит только в середине апреля, когда температура традиционно повышается до 13-15 градусов тепла.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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