Наставники «Айнтрахта» и «Челси» определились со стартовыми составамиProstoProSport 14:05

Стали известны стартовые составы немецкого «Айнтрахта» и «Челси» из Англии на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг во Франкфурте на «Коммерцбанк-Арене» и начнется в 22:00 (мск).

Наставники «Айнтрахта» и «Челси» определились со стартовыми составами

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