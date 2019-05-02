Футбол
Наставники «Айнтрахта» и «Челси» определились со стартовыми составамиProstoProSport 14:05
Стали известны стартовые составы немецкого «Айнтрахта» и «Челси» из Англии на первый матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг во Франкфурте на «Коммерцбанк-Арене» и начнется в 22:00 (мск).
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