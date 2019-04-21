Футбол
Наставник «Ювентуса» выявил слабые стороны командыГазета.Ru 02:02
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился, над какими аспектами его команде необходимо работать в новом сезоне, передает РИА "Новости". 20 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Фиорентину".
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