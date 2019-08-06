Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»Газета.Ru 05 августа в 23:41
"Порту" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" без своего главного тренера. Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
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Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
Sport24.ru05 августа в 19:25
Консейсау: «Порту» заслуживает того, чтобы быть в групповом этапе Лиги чемпионов
Чемпионатвчера в 11:42
Главный тренер «Порту» не сможет руководить командой в первом матче ЛЧ с «Краснодаром» из-за дисквалификации
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