Футбол
Наставник «Порту» дисквалифицирован на первый матч ЛЧ с «Краснодаром»Газета.Ru 05 августа в 23:41
"Порту" сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" без своего главного тренера. Как сообщает O Jogo, Сержиу Консейсау был дисквалифицирован еще в прошлом розыгрыше турнира, когда его комада вышла на ответный матч 1/4 финала против "Ливерпуля" с опозданием.
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Консейсау: «Порту» заслуживает того, чтобы быть в групповом этапе Лиги чемпионов
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Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
Sport24.ru05 августа в 19:25
Главный тренер «Порту» не сможет руководить командой в первом матче ЛЧ с «Краснодаром» из-за дисквалификации
Sports.ru05 августа в 16:58
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
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Армия и оружие
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов на авиабазе Арнольд (Теннесси) испытали мощнейший в своей истории гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД), созданный американской компанией Northrop Grumman, сообщает The Drive.
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Армия и оружие
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На Украине объявили имена депутатов новой Верховной рады
На Украине в официальном издании Верховной рады «Голос Украины» опубликовали (.pdf) список депутатов, прошедших в парламент по итогам внеочередных выборов, состоявшихся в июле.
Обновлено в 06:08
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МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%
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Обновлено в 04:00
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:26
Футбол
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Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
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Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
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Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
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