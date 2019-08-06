Футбол
Главный тренер ФК «Порту» пропустит матч с «Краснодаром»Кубань 24 00:37
Главный тренер ФК «Порту» Сержиу Консейсау пропустит первый матч Лиги чемпионов с «Краснодаром». Консейсау отбывает дисквалификацию из-за инцидента с участием его команды в прошлом розыгрыше ЛЧ в матче 1/4 финала против «Ливерпуля». Тогда португальский клуб вышел на второй тайм с опозданием.
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Главный тренер «Порту» пропустит первый матч с «Краснодаром» из-за дисквалификации
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Главный тренер «Порту» пропустит матч против «Краснодара». Это последствия опоздания
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Главный тренер «Порту» из-за дисквалификации пропустит первую игру с «Краснодаром» в ЛЧ
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
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