Главный тренер ФК «Порту» Сержиу Консейсау пропустит первый матч Лиги чемпионов с «Краснодаром». Консейсау отбывает дисквалификацию из-за инцидента с участием его команды в прошлом розыгрыше ЛЧ в матче 1/4 финала против «Ливерпуля». Тогда португальский клуб вышел на второй тайм с опозданием.

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Политика Китай пообещал ответить на размещение ракет США Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

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Армия и оружие В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения первого боевого задания, сообщает Live Science.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

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Технологии Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов Новый статус позволяет НКЦКИ обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и фактически закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание.

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