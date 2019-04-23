Наставник «Эвертона»: «Рады, что Влашич регулярно играет в ЦСКА»ProstoProSport 18:18

Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва сообщил, что следит за хорватским полузащитником своей команды Николой Влашичем, который на правах аренды ныне выступает за московский ЦСКА.

Наставник «Эвертона»: «Рады, что Влашич регулярно играет в ЦСКА»

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