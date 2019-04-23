Футбол

Наставник «Эвертона»: «Рады, что Влашич регулярно играет в ЦСКА»ProstoProSport 18:18

Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва сообщил, что следит за хорватским полузащитником своей команды Николой Влашичем, который на правах аренды ныне выступает за московский ЦСКА.
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Главный тренер «Эвертона»: доволен игровой практикой Влашича в ЦСКА

Газета.Ru19:46

Марку Силва: «Когда придёт время, мы примем решение по Влашичу»

Евро-футбол.ру16:48

Марку Силва: мы довольны, что Влашич получает много игровой практики в ЦСКА

Чемпионат15:55

Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение»

Матч ТВ15:50

Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение»

Sportbox.RU15:50

Тренер «Эвертона»: «Мы довольны, что Влашич в ЦСКА получает много игровой практики»

Sport24.ru15:43

Марку Силва: «Следим за Влашичем и, когда придет время, примем решение»

Спорт-Экспресс15:26
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Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
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