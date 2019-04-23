Футбол
Наставник «Эвертона»: «Рады, что Влашич регулярно играет в ЦСКА»ProstoProSport вчера в 18:18
Главный тренер английского «Эвертона» Марку Силва сообщил, что следит за хорватским полузащитником своей команды Николой Влашичем, который на правах аренды ныне выступает за московский ЦСКА.
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Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение»
Sportbox.RUвчера в 15:50
Тренер «Эвертона»: «Мы довольны, что Влашич в ЦСКА получает много игровой практики»
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