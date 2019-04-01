Футбол
Наставник «Челси» ответил фанатам на критикуГазета.Ru вчера в 17:45
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".
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Маурицио Сарри: Я привыкаю к такому отношению со стороны болельщиков «Челси»
Советский спортвчера в 17:36
Сарри ответил фанатам «Челси» на критику: «Им стоило подождать окончания матча»
Sport24.ruвчера в 17:18
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
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Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы
Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
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Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
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Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
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Политика
Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы»
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Обновлено в 09:30
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Общество
Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве
В столице откроются 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге.
Обновлено в 07:16
Наука
Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ
Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Атлетико» может заплатить 30 млн евро за защитника «Порту» Теллеса
Трансфер обойдётся "матрасникам" в 30 млн евро. Предполагается, что Теллес перейдёт в испанский клуб летом 2019 года.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Авто
На «Автоторе» представили новый грузовик Hyundai New Mighty
На калининградском заводе «Автотор» в рамках ежегодной дилерской конференции Hyundai Truck and Bus была представлена новое семейство автомобилей Hyundai – New Mighty.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Происшествия
При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд
Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Культура
Самая дорогая картина в мире пропала из филиала Лувра
Картина художника Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» (Salvator Mundi) пропала из филиала французского музея Лувр в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на ТТК в Москве
В Москве грузовик совершил столкновение с легковушкой, после чего «КамАЗ» перевернулся,перекрыв часть движения Третьего транспортного кольца.
Обновлено в 04:54
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта
Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Общество
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов
Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.
Обновлено в 07:40
Спорт
Адвокат: «Новосельцеву должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены»
Екатерина Гордон, адвокат Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о предстоящем судебном разбирательстве между футболистом «Ростова» Иваном Новосельцевым и его женой.
Обновлено в 07:30