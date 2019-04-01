Футбол

Наставник «Челси» ответил фанатам на критикуГазета.Ru вчера в 17:45

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".
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