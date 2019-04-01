Футбол
Наставник «Челси» ответил фанатам на критикуГазета.Ru вчера в 17:45
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику болельщиков во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардифф Сити", передает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маурицио Сарри: Я привыкаю к такому отношению со стороны болельщиков «Челси»
Советский спортвчера в 17:36
Сарри ответил фанатам «Челси» на критику: «Им стоило подождать окончания матча»
Sport24.ruвчера в 17:18
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Дождались! Первый комментарий Кайли Дженнер после скандала с Жордин Вудс
После скандала поклонники заметили, что Кайли снизила цены на именные наборы для губ в два раза (теперь 13,5 $ вместо 27 $).
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов
Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Эксперты назвали 5 сигналов организма о злоупотреблении солью
Эксперты назвали 5 сигналов организма, которые свидетельствуют о злоупотреблении солью.
Обновлено в 06:43
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил граждан страны с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
Актриса Таня Мале, сыгравшая Тилли Мастерсон, одну из девушек суперагента Джейма Бонда, скончалась в возрасте 77 лет.
Обновлено в 06:51
Футбол
Папа римский призвал не называть Лионеля Месси богом
Обновлено в 07:38
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Общество
Минобрнауки объяснило членам «Юнармии» порядок льготного приема в вузы
Начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко в интервью ТАСС 29 марта заявил, что участники движения смогут рассчитывать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
Себастьян Феттель: Не думаю, что дело было в повышенном давлении
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель еще раз вспомнил свой разворот в Бахрейне в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, признав собственную ошибку пилотирования.
Обновлено в 05:24
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Игры
В картах Google появилась змейка
В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".
Обновлено в 06:06
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено в 03:04
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Авто
УАЗ выпустит бюджетный аналог «Гелендвагена»
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин проведет переговоры об Арктике с зарубежными лидерами
Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля, также ожидается ряд встреч с зарубежными лидерами, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Экономика
С 1 апреля в России повысились социальные пенсии
В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29