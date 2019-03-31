Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»Матч ТВ вчера в 12:47
В концовке матча "Челси" удалось забить дважды и вырвать победу со счетом 2:1. Тем не менее, по ходу всего первого тайма команда Сарри не нанесла ни одного удара в створ. «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.
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Маурицио Сарри: Я привыкаю к такому отношению со стороны болельщиков «Челси»
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Сарри ответил фанатам «Челси» на критику: «Им стоило подождать окончания матча»
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