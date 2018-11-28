Футбол

Наставник «Баварии» назвал победу над «Бенфикой» в ЛЧ вознаграждением
Газета.Ru
00:46

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач высказался относительно победы над португальской "Бенфикой" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Наставник считает, что его подопечные достойно выступили на стадионе соперника.
Газета.Ru00:46

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Наставник «Баварии» назвал победу над «Бенфикой» в ЛЧ вознаграждением

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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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