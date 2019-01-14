Футбол
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев может войти в тренерский штаб грозненского "Ахмата". По словам источника, с таким предложением к 41-летнему специалисту обратилось руководство грозненского клуба.
Вестник Кавказа13:07
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Происшествия
Пожар в Киево-Печерской лавре потушен
Обновлено в 13:36
Космос
Восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р» не удалось
Напомним, единственный российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в два с половиной раза, но по словам источника, специалисты допускают, что связь еще получится восстановить.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о системах газовой безопасности
В Госдуму внесли проект поправок в Жилищный кодекс, предусматривающих установку в домах систем контроля газовой безопасности.
Обновлено в 14:17
Автоспорт
Карякин не смог завершить седьмой этап «Дакара» из-за аварии
Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019.
Обновлено в 13:23
Политика
Лавров рассказал о начале переговоров по мирному договору с Японией
Обновлено в 13:35
Общество
Против Юрия Дудя и Насти Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
"В конце декабря 2018 года суд зарегистрировал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации от Бастаева к Дудю и Ивлеевой", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Ростовские власти заявили о риске обрушения стены дома в Шахтах
В процессе разбора завалов многоэтажного жилого дома в городе Шахты в Ростовской области, где прогремел взрыв бытового газа и произошло обрушение, появилась угроза обрушения стены.
Обновлено в 12:01
Политика
Опубликован текст томоса об автокефалии украинской церкви
Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 14:46
Политика
ОЗХО рекомендует признать «Новичок» запрещенным веществом
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал включить боевое отравляющее вещество «Новичок», которое якобы использовалось в английском городе Солсбери для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
Обновлено в 13:43
Политика
МИД России объяснил переименование Македонии
Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Политика
США намерены покупать у России РД-180 как минимум до 2023—2024 годов
Поставки в США российского двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023—2024 годов, заявил гендиректор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Двух маленьких истощенных девочек обнаружили сотрудники экстренных служб после вскрытия двери в квартире в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, ведется розыск родителей, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:04
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Общество
Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов
Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
Обновлено в 10:09
Политика
Медведев заявил о вреде длинных новогодних каникул для экономики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что длинные новогодние праздники в стране плохо влияют на экономику.
Обновлено в 11:06
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА нанес поражение "Химкам" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:16
Культура
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину
Обновлено в 08:52
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Экономика
Министр рассказал о планах по экспорту московского мусора в Швецию
Российский мусор из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области могут увозить в Швецию и другие страны Европы, сообщил 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передаёт РБК.
Обновлено в 10:17
Спорт
Российские гандболисты сыграли вничью с Германией в матче ЧМ
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Саранске проверяют видео сожжения флага России
Обновлено в 07:24
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Политика
Экс-министра обороны Украины обвинили в госизмене в пользу России
Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры объявил подозрение бывшему министру обороны Украины Дмитрию Саламатину.
Обновлено в 14:19
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05