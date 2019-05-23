Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»Snob.ru 23 мая в 11:49

23 мая на своей странице в инстаграме артистка сообщила, что улетела на концерт в Алма-Ату. Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Читать в источнике
с чего всё началось

Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
ТАСС23 мая в 07:24

Подробнее о событии

Победителями стали все. Как прошел спецвыпуск «Голос. Дети»

Телеканал 360°вчера в 20:42

Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»

News.ru23 мая в 07:50

Лобода отказалась участвовать в повторном детском «Голосе»

Московский Комсомолец23 мая в 10:15

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Lenta.ru23 мая в 08:14

«Отказалась поддержать Микеллу, как мерзко»: Соцсети о Лободе, отказавшейся приехать на спецвыпуск «Голос. Дети»

Царьград23 мая в 14:56

Наставница дочери Алсу не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

ТАСС23 мая в 07:24

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Народные новости23 мая в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Происшествия

Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Космос

Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе

В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны

Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17

Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора»

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ завила, что после взрыва в Лионе парижская прокуратура рассматривает версию "террористического сговора".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Общество

Финляндия откроет визовые центры в 16 российских городах

Финляндия открывает визовые центры в 16 городах России, рассказал РИА Новости советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего 10-летнего мальчика

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут 10-летнего мальчика Семёна Кушкова, который не вернулся с прогулки.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено вчера в 20:45
Авто

4 уникальных особенности «горбатого» - вы их знаете?

Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
Обновлено в 01:00
Культура

Традиции Венских балов возродили в Москве

Традиционный Венский бал пройдет в Москве 25 мая.
Обновлено вчера в 04:39
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Гаджеты

В новых смартфонах iPhone компания Apple может отказаться от технологии 3D Touch

Аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) со своими партнёрами поделился ожиданиями относительно грядущих смартфонов iPhone после поездки в Азию и встречи с рядом компаний в цепочке поставок Apple.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Обновлено вчера в 09:18
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Единоборства

Хабиб поздравил российских бойцов с успехом на турнире PFL

Обновлено вчера в 22:00
Здоровье

Британка перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Обновлено 23 мая в 21:28
Шоу-бизнес

Наряды выбирала сама: Альбина Джанабаева делится фотографиями с Каннского кинофестиваля

40-летняя Альбина Джанабаева лишилась стилиста и справилась своими силами.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Задержана глава ростовского УФНС

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере

Обновлено в 01:53
Авто

Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска

Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
LOBODA
Украинская певица
украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное