Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»News.ru вчера в 07:50

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала, после чего заявил, что будет проведен спецвыпуск с участием финалистов шоу. Финал проекта транслировался вечером 26 апреля в прямом эфире. За Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.

с чего всё началось

По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena. В российскую столицу певица вернётся на следующий день.

Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»

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