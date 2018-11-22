Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом». 31-летний французский хавбек на прошлой неделе прошел медосмотр в лондонском клубе.

Футбол Футбол Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

Футбол Футбол Головин приступил к тренировкам в общей группе

Футбол Футбол Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала» Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.

Футбол Футбол Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.

Футбол Футбол Дрогба: «Моуринью с „Манчестер Сити“ выиграл бы АПЛ два или три раза» Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба считает, что Жозе Моуринью мог бы несколько раз выиграть АПЛ, если бы сейчас возглавлял "Манчестер Сити".

Футбол Футбол Для болельщиков Евро-2020 введут безвизовый въезд в РФ Иностранные зрители матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года смогут приехать в Россию без виз.

Футбол Футбол «Милан» рассматривает подписание Влашича Трансферная стоимость Влашича оценивается в 12 миллионов евро. Также сообщалось, что хорвата рассматривает «Интер».

Футбол Футбол Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.

Футбол Футбол «ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.

Футбол Футбол Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.

Футбол Футбол Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного» Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с махачкалинским "Анжи".