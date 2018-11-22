Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»
Sports.ru
вчера в 16:50

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом». 31-летний французский хавбек на прошлой неделе прошел медосмотр в лондонском клубе.
Sports.ruвчера в 16:50

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Сабалета: «„Вест Хэму“ нужны игроки уровня Насри»

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Дисквалифицированный за допинг Насри провел тренировку с «Вест Хэмом»

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Насри проводит тренировки с «Вест Хэмом»

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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
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