Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»
Sports.ru
вчера в 16:50

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом». 31-летний французский хавбек на прошлой неделе прошел медосмотр в лондонском клубе.
Sports.ruвчера в 16:50

Подробнее о событии

Насри провел первую тренировку с «Вест Хэмом» (видео)

Советский спорт05:33

Дисквалифицированный за допинг Насри провел тренировку с «Вест Хэмом»

Sport24.ru04:27

СМИ: Насри тренируется в составе «Вест Хэма»

Спорт-Экспресс04:17

Пабло Сабалета: «„Вест Хэму“ нужны игроки такого уровня, как Насри»

Матч ТВ03:59

Пабло Сабалета: «„Вест Хэму“ нужны игроки такого уровня, как Насри»

Sportbox.RU03:59

Насри проводит тренировки с «Вест Хэмом»

Чемпионат03:52

Насри тренируется с «Вест Хэмом»

Sports.ruвчера в 16:50
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Футбол

Защитник ЦСКА Фернандес полетел на матч с «Ахматом»

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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