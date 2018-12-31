Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком «Вест Хэма». 31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с «молотобойцами» контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.

Насри подписал контракт с «Вест Хэмом» до конца сезона

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