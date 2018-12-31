Футбол
Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри стал игроком «Вест Хэма». 31-летний хавбек тренировался с лондонской командой с ноября и после удачного просмотрового периода заключил с «молотобойцами» контракт до конца сезона с возможностью дальнейшего продления.
Sports.ru12:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Футбол
Азмун принес сборной Ирана победу над Катаром
Победу иранцам принес гол нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Катарцы с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мигеля Педро.
Обновлено в 14:13
Футбол
ФА не накажет Мане за то, что он схватил за горло Лихштайнера
Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане избежал наказания на неспортивное поведение в матче 20-го тура АПЛ с «Арсеналом» (5:1). В игре с лондонцами сенегалец схватил за горло защитника соперника Штефана Лихтштайнера.
Обновлено в 09:38
Футбол
Клод Макелеле: «Погба неуважительно празднует голы»
Обновлено в 11:37
Футбол
Левандовски намерен закончить карьеру в «Баварии»
Обновлено в 07:59
Футбол
Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков
Футбольная сборная поздравила россиян с Новым годом. Команда поблагодарила своих болельщиков за поддержку в радостные и трудные моменты.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича
Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год. В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 23 матча и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:20
Футбол
Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Лиона» Тусаром
Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.
Обновлено в 07:15
Футбол
Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»
Обновлено в 05:59
Футбол
«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»
"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:03
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол
Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
Футбол
Буффон: «Позорно, что Неймар до сих пор не выиграл „Золотой мяч“»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его партнёр по команде Неймар уже заслужил получить "Золотой мяч".
Обновлено в 07:01
Футбол
«Дженоа» не станет продавать Пёнтека в зимнее трансферное окно
Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что клуб не собирается расставаться с польским нападающим Криштофом Пёнтеком в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 16:27
Футбол
Погба сыграл с «Борнмутом» со специальной повязкой в знак поддержки Кулибали
В матче 20-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (4:1) Погба отыграл встречу со специальной повязкой на руке, на которую был нанесён слоган "Нет расизму".
Обновлено в 10:15