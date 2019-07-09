Футбол
Насри перешел в «Андерлехт» ради сынаСпорт-Экспресс вчера в 18:02
Новичок "Андерлехта" Самир Насри рассказал, почему принял предложение бельгийского клуба. По его словам, беседа с бывшим партнером по "Манчестер Сити" Венсаном Компани не была решающим фактором.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено 08 июля в 16:25
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Политика
На решение Путина по санкциям отреагировал премьер Грузии
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с комментарием относительно решения главы российского государства Владимира Путина не вводить санкционные ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 00:16
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
СК прокомментировал увольнение чиновницы в пензенском управлении
Руководитель отдела кадров следственного управления СКР по Пензенской области уволилась с занимаемой должности в конце июня 2019 года по собственному желанию, — цитирует собеседника в пресс-службе ведомства РБК.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Авто
Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.
Обновлено вчера в 14:49
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Обновлено вчера в 16:30
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за разлива реки
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Эксперты прогнозируют дефолт США в сентябре
Эксперты считают, что США могут столкнуться с неизбежным дефолтом, который ждет их уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых преступлений.
Обновлено 08 июля в 22:28
Армия и оружие
Показано видео с рисующим танком
Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные для купания места в Иркутской области
Специалисты Роспотребнадзора по Иркутской области обновили список мест для купания в нашем регионе, вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов.
Обновлено в 00:36
Недвижимость
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше: рейтинг районов
В Екатеринбурге стало меньше квартир, где цена на квадратный метр ниже 60 тысяч рублей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» контролирует ситуацию с Погба
Обновлено 08 июля в 15:36
Происшествия
Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье
Диетологи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 01:06
Политика
Порошенко отреагировал на отмену Зеленским парада в День независимости
Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ РФ предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов, в том числе морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчика концепции, Павел Филиппов.
Обновлено в 02:03
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено вчера в 12:13
Энергетика
Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
Обновлено в 01:42
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12