Полузащитник Самир Насри объяснил свое решение перейти в "Андерлехт", где также в качестве играющего тренера начнет выступать его друг, Венсан Компани. Я хотел остаться в Европе, в интересном и необычном для меня проекте.

Насри: «Перешел в „Андерлехт“, чтобы работать с Компани»

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