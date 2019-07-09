Футбол
Насри: «Перешел в „Андерлехт“, чтобы работать с Компани»Soccer.ru вчера в 13:24
Полузащитник Самир Насри объяснил свое решение перейти в "Андерлехт", где также в качестве играющего тренера начнет выступать его друг, Венсан Компани. Я хотел остаться в Европе, в интересном и необычном для меня проекте.
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Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Обновлено в 04:26
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год
Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник утром; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Новое видео певицы Нюши оказалось очень сексуальным
Певица Нюша опубликовала в своем Instagram небольшое видео, и это не новый клип артистки.
Обновлено в 03:33
Игры
Настольная игра Crusader Kings the Board Game выйдет 1 августа
Обновлено в 04:15
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в картинах "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
Обновлено в 04:13
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского
Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе
По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Здоровье
Диетологи назвали самый полезный летний фрукт
Обновлено в 01:06
Политика
Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Политика
Huawei разрешили вести бизнес с американскими компаниями
Сотрудники издания Financial Times разместили информацию о том, что представители администрации США разрешили компаниям вести бизнес с корпорацией Huawei при отсутствии угрозы нацбезопасности.
Обновлено в 04:21
Экономика
IBM закрывает знаковую сделку по приобретению Red Hat за $34 млрд
АРМОНК, штат Нью-Йорк, и РОЛИ, штат Северная Каролина, 9 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- IBM (NYSE:IBM) и Red Hat сегодня объявили о закрытии сделки, по которой IBM приобрела все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Red Hat по цене $190 за акцию, что в общей сложности составляет около $34 млрд.
Обновлено в 03:28