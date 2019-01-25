Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млнТАСС 10:34
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда. Сумма сделки может составить $540 млн. По данным шведской компании, обсуждение деталей сделки находится на финальной стадии.
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