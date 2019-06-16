Политика
Наследный принц Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на танкерыLife.ru вчера в 22:02
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию". Его слова приводит издание Asharq Al-Awsat.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Религия
Православные отмечают праздник Святой Троицы
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Обновлено вчера в 23:53
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Здоровье
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено вчера в 06:08
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Свадебное платье Меган Маркл представили на выставке для фанатов
Фанатам королевской семьи предложили поближе познакомиться со знаменитым нарядом герцогини на специальной выставке под названием «Королевская свадьба: герцог и герцогиня Сассексская».
Обновлено в 00:59
Авто
Тизер нового Porsche Boxster 718 Spyder появился в Сети
Тизерное видео Boxster 718 Spyder нового поколения опубликовала компания Porsche на официальной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Хоккей
На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек
Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.
Обновлено в 01:17
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией, как с соседом, который во всем превосходит Польшу кроме одного – поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Футбол
Стали известны номинанты на награду Golden Boy
Среди прочего в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира (не старше 21 года) вошли голкипер «Реала» Андрей Лунин, защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами
Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено 14 июня в 14:42
Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки
Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
6-летняя девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду
Мать оставила свою 6-летнюю дочку с другими мигрантами и отправилась искать воду, так как температура воздуха в пустыне достигла 42 градусов.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
США продлили исключения для Ирака на поставки энергоносителей из Ирана
США в очередной раз продлили исключения для Ирака из санкций на поставки энергоносителей из Ирана, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.
Обновлено вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Бывшего зама ГУ ФСИН по Петербургу взяли под стражу по делу о взятке
Обновлено 14 июня в 14:10
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено вчера в 10:12
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено вчера в 02:36