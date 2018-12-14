Финансы
Насколько ослабнет курс рубля из-за политики Центробанка
Насколько ослабнет курс рубля из-за политики ЦентробанкаForbes13:37
Расчеты показывают, что объем отложенных покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила за период с 7 августа по 14 января составит 2,077 трлн рублей.
Forbes13:37
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Что касается стратегии, то точно будем отложенные покупки компенсировать в течение длительного периода времени, нескольких лет. Мы предполагаем делать это плавно, скорее всего, равномерно. Решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от уровня курса.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВести.Финанс 08:55
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