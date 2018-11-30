Происшествия

Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Газета.Ru
07:42

Бывшие полицейские из Уфы, обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, лишились алиби. Экспертиза ДНК подтвердила их причастность к преступлению, сообщают СМИ.
Газета.Ru07:42

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Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании, опроверг информацию о полученных результатах экспертизы ДНК

КП - Уфа06:52

Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы экс-полицейские из Уфы лишились алиби

UfaTime.ru08:43

Алиби подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских в Уфе не подтвердилось

Горобзор.ру04:57

ДНК-экспертиза подтвердила причастность экс-полицейских к изнасилованию дознавателя в Уфе

Башинформ04:53

Стали известны результаты экспертизы ДНК в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе

ProUfu.ru03:51

На теле дознавательницы из Уфы нашли ДНК всех подозреваемых в групповом изнасиловании

UfacityNews.ru05:13

Обвиняемых в изнасиловании в Уфе просят освободить из-под стражи

RuNews24.ru26 ноября в 17:47
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