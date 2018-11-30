Происшествия
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алибиГазета.Ru07:42
Бывшие полицейские из Уфы, обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы, лишились алиби. Экспертиза ДНК подтвердила их причастность к преступлению, сообщают СМИ.
Газета.Ru07:42
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