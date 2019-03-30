Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москва07:48

Подробнее о событии

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москва15:33

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известия09:09

Москву атаковали дикие лисы

НТВ08:32

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ru08:46

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ru08:26

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВ08:10

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москва07:48
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Общество

Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»

Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
Обновлено в 03:46
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
Политика

Конференция «Открытой России» приняла решение о ликвидации движения

Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
Обновлено в 16:07
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Обновлено в 13:07
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Теннис

Барти выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Плишкову

Добавим, что титул, завоеванный в Майами, стал для Барти первым в 2019 году и четвертым в карьере в одиночном разряде.
Обновлено в 15:30
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Лионель Месси повторил рекорд Икера Касильяса в чемпионате Испании

Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре

Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено в 15:44
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Спорт

Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине

Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Обновлено в 14:06
Происшествия

Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции

Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
Обновлено в 15:29
Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Обновлено в 11:25
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Дагестане из-за схода лавины заблокированы три села

Из-за схода снежной лавины дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США

Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов

Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
Обновлено в 12:16
Политика

В Белграде прошли антиправительственные акции

Участники демонстрации в Белграде потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:18
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Игры

Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности

Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено в 12:49
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
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