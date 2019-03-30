Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.

с чего всё началось

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