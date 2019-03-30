Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москва07:48
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Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Отправился на пенсию и теперь пытаюсь учить молодых, как правильно делать то, чем я уже не занимаюсь.
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Как сообщила "ИФ" пресс-секретарь организации Наталья Грязневич, решение принято, чтобы защитить активистов от незаконного преследования.
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По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Добавим, что титул, завоеванный в Майами, стал для Барти первым в 2019 году и четвертым в карьере в одиночном разряде.
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Спецназ СБУ вышел на улицы Украины
Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Каталонское дерби в рамках 29-го тура чемпионата Испании завершилось домашней победой «Барселоны» над «Эспаньолом» со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Лионель Месси.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
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Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено в 15:44
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Спорт
Роднина назвала фигуристок скоропортящимся товаром
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему участия юниорок в чемпионате России среди взрослых.
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Происшествия
Более 33 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протестах во Франции
Около 33,7 тысячи человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе четыре тысячи в Париже, сообщает французское МВД.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Дагестане из-за схода лавины заблокированы три села
Из-за схода снежной лавины дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов
Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий.
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В Белграде прошли антиправительственные акции
Участники демонстрации в Белграде потребовали от властей Сербии выполнения их требований до 13 апреля, когда запланирована общенациональная акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:18
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят лишился шанса побороться за попадание в третий сегмент квалификации Гран-при Бахрейна из-за ошибки, допущенной механиками.
Обновлено в 12:00
Игры
Valve подтвердила разработку собственного шлема виртуальной реальности
Компания Valve опубликовала в сервисе Steam изображение своего будущего шлема виртуальной реальности.
Обновлено в 12:49
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18