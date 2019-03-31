Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru вчера в 08:26
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москвавчера в 07:48
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Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Обновлено вчера в 23:26
Автоспорт
Квят стал 15-м в квалификации Гран-при Бахрейна
В Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Победителем стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем
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Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана".
Обновлено вчера в 15:44
Музыка
Уральская певица покорила Тимати и Басту со второго раза
Артистка смогла попасть в проект со второй попытки. Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения.
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Авто
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Эксперты проанализировали официальные динамические характеристики модельного ряда Lada и составили список, в который вошли пять самых быстрых из предлагающихся Lada.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Наука
Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку
В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Спорт
Логинов и Гараничев пробегут масс-старт на чемпионате России
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии
Сообщения о массовом изъятии у жителей Ингушетии законно зарегистрированного оружия не соответствуют действительности, Росгвардия проводит плановую проверку условий хранения огнестрела.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Medya Günlüğü (Турция): затруднения с буквой «г» в русском языке (Medya Gunlugu)
Русские считают, что они отличаются от всех остальных и не похожи ни на одну другую страну или народ.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
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Россиянин Аванесян завоевал титул чемпиона Европы
На кону поединка было звание чемпиона Европы. Россиянин в девятом раунде нокаутировал своего противника.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено 29 марта в 14:58
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено вчера в 07:44
Гаджеты
Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров
Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Саратове частично обрушился жилой дом
Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
На Украине пройдут президентские выборы
Для наблюдения за выборами зарегистрировано свыше 2 тысяч международных наблюдателей от 19 организаций и 17 государств.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко
Обновлено 29 марта в 13:22
Общество
В Мехико объявили экологическую тревогу
Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.
Обновлено вчера в 21:36
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено 29 марта в 13:14
Кино
Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссуру
Кирилл Серебренников получил премию «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено вчера в 19:56