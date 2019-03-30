Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москва07:48

Подробнее о событии

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москва15:33

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известия09:09

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москва07:48

Москву атаковали дикие лисы

НТВ08:32

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ru08:26

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВ08:10

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ru08:46
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Интернет

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол

СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам

В прессе появилась информация о заработной плате нападающих «Краснодара» Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова по новым соглашениям с клубом.
Обновлено в 16:32
Футбол

Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет ночью

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год

Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка

В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Теннис

Барти выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Плишкову

Обновлено в 15:09
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Общество

Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне

Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Суд арестовал виновника ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе

Обновлено в 11:04
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой

Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Гаджеты

Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Авто

Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator

Сегодня Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator и анонсировала его старт продаж на американском рынке на лето.
Обновлено в 16:03
Наука

Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху

Обновлено вчера в 07:03
Общество

Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве

Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете

Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице

Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
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