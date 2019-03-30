Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москва07:48
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Интернет
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол
СМИ сообщили, сколько стали зарабатывать Игнатьев и Сулейманов по новым контрактам
В прессе появилась информация о заработной плате нападающих «Краснодара» Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова по новым соглашениям с клубом.
Обновлено в 16:32
Футбол
Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского "Реала" Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Здоровье
Названы причины частого желания ходить в туалет ночью
Люди, постоянно просыпающиеся по ночам от желания справить нужду, делают это из-за злоупотребления солью и высокого артериального давления.
Обновлено в 15:45
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год
Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Геймера из США приговорили к 20 годам тюрьмы из-за пранка
В Соединенных Штатах в ходе судебного разбирательства игрока Тайлера Барриса приговорили к двадцати годам тюремного заключения из-за ложных звонков сотрудникам полиции, приведших к гибели человека.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли
Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Теннис
Барти выиграла турнир в Майами, обыграв в финале Плишкову
Обновлено в 15:09
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Общество
Бутина мечтает после освобождения навестить бабушку в деревне
Правозащитник Александр Ионов заявил, что гражданку РФ Марию Бутину могут освободить после 26 апреля.
Обновлено в 16:52
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по краю Натальи Трифановой, ведомство проведет проверку по факту гибели спортсмена и обстоятельств аварии.
Обновлено в 15:45
Политика
Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Авто
Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator
Сегодня Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator и анонсировала его старт продаж на американском рынке на лето.
Обновлено в 16:03
Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Суббота стала самым теплым днем с начала года в Москве
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Президент встретила юбилей членства Эстонии в НАТО в бронежилете
Премьер-министр Юри Ратас, комментируя членство своей страны в НАТО, не упустил случая напомнить, каким желанным в советское время был для Эстонии находившийся под крылом альянса западный мир.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В Мехико 14 человек пострадали при взрыве в больнице
Не менее 14 человек получили ранения в результате взрыва в субботу в одной из больниц столицы Мексики, сообщила прокуратура Мехико.
Обновлено в 16:53
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36