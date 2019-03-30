Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москва07:48

Подробнее о событии

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВ08:10

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известия09:09

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ru08:46

Москву атаковали дикие лисы

НТВ08:32

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ru08:26

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москва15:33

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москва07:48
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Политика

Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Обновлено в 17:54
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Музыка

Maruv обокрали в украинском аэропорту

Обновлено в 18:50
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Французские СМИ объяснили успех России в Сирии

Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Обновлено в 12:30
Происшествия

Четырехлетний ребенок пострадал при нападении двух пум в Канаде

Обновлено в 15:13
Авто

Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего

Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
Обновлено в 07:10
Технологии

Вселенная всех времен: что такое модель блок-вселенной

Каждый момент жизни проходит где-то в пространстве-времени. Если вкратце, это и есть модель блок-вселенной.
Обновлено в 09:51
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика

На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Автоспорт

Грожан оштрафован стюардами на три позиции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Экономика

Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой

Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Теннис

Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде

Обновлено в 18:19
Происшествия

В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре

Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
Обновлено в 13:09
Политика

Весной в армию призовут 135 тысяч человек

В прошлую весеннюю кампанию в российскую армию призвали 128 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс. В январе Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Обновлено в 14:06
Армия и оружие

Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160

Обновлено вчера в 16:26
Наука

Детский лепет требует более серьезного отношения как основа развития языка

Растущий объем исследований показал, что как бы бессмысленно это ни звучало, детский лепет фактически закладывает основу для развития языка в более поздней жизни.
Обновлено в 10:22
Гаджеты

Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями

«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Политика

«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Футбол

Сампдория — Милан 1:0

30 марта между коллективами «Сампдория» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19.
Обновлено в 17:24
Кино

Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
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