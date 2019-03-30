Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москва07:48
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Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
Обновлено в 17:54
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Музыка
Maruv обокрали в украинском аэропорту
Обновлено в 18:50
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Французские СМИ объяснили успех России в Сирии
Французский эксперт Ролан Ломбарди в авторской статье для Kapitalis рассказал о качественно проработанной стратегии России, позволившей ей одержать победу в Сирии и вернуться на международную арену в качестве одного из лидеров.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»
Обновлено в 12:30
Авто
Новый корейский бренд NeuWai представил в Сеуле автомобили будущего
Производитель Songuo Motors из Южной Кореи презентовал в Сеуле на мотор-шоу сразу несколько моделей своего нового бренда NeuWai.
Обновлено в 07:10
Технологии
Вселенная всех времен: что такое модель блок-вселенной
Каждый момент жизни проходит где-то в пространстве-времени. Если вкратце, это и есть модель блок-вселенной.
Обновлено в 09:51
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»
Порошенко не впервые получает от граждан Украины неординарные предложения.
Обновлено в 17:27
Автоспорт
Грожан оштрафован стюардами на три позиции
Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено в 12:25
Теннис
Братья Брайан победили на турнире в Майами в парном разряде
Обновлено в 18:19
Происшествия
В «Олимпийском» прокомментировали сообщения о пожаре
Сообщение о задымлении поступило в 18.50 по мск, очаг был оперативно устранен.
Обновлено в 13:58
Политика
Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Хоккей
ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина
На первый матч пришли 11116 зрителей: столько ЦСКА еще не собирал.
Обновлено в 13:09
Политика
Весной в армию призовут 135 тысяч человек
В прошлую весеннюю кампанию в российскую армию призвали 128 тыс. человек, осенью 2018-го — 132,5 тыс. В январе Госдума приняла закон, по которому граждане будут обязаны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Детский лепет требует более серьезного отношения как основа развития языка
Растущий объем исследований показал, что как бы бессмысленно это ни звучало, детский лепет фактически закладывает основу для развития языка в более поздней жизни.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Компания Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Американская компания Apple приняла решение отказаться от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В МИД России ответили на угрозы Вашингтона новыми санкциями
«Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо», — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 16:23
Политика
«Открытая Россия» заявила о ликвидации организации
Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения, при этом продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве.
Обновлено в 16:57
Футбол
Сампдория — Милан 1:0
30 марта между коллективами «Сампдория» и «Милан» на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19.
Обновлено в 17:24
Кино
Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер
В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21