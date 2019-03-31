Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru вчера в 08:26
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.Говорит Москвавчера в 07:48
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Наука
Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата
Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:19
Автоспорт
Себастьян Феттель: «Леклер заслуженно оказался на поуле»
Феттель показал второй результат, уступив своему товарищу по команде Шарлю Леклеру.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Свердловский город Камышлов остался без воды
Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных, а также 22 социальных объекта из которых 12 детсадов, шесть школ, хирургическое отделение горбольницы и т.д.
Обновлено в 00:00
Политика
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Общество
Филиал Лувра в ОАЭ не знает о местонахождении картины да Винчи
Работники художественного музея в ОАЭ, где должны были выставить картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 02:22
Экономика
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В Сирии восстанавливают уникальное текстильное производство
Владельцы уникальных текстильных производств в провинции Алеппо восстановили разрушенную во время войны отрасль и уже начали увеличивать оборот продукции.
Обновлено в 00:14
Кино
Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру
Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино».
Обновлено в 00:31
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Космос
Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию
На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено вчера в 20:14
Армия и оружие
ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе
Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 14:50
Экономика
Больше половины бизнесменов в России считают конкуренцию очень высокой
Больше половины бизнесменов в России считают уровень конкуренции на своих рынках высоким или очень высоким.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено вчера в 07:48
Единоборства
UFC в Филадельфии. Гэтжи нокаутировал Барбозу и другие результаты
Сегодня ночью в Филадельфии прошел турнир UFC on ESPN 2. В главном бою встретились топовые легковесы Эдсон Барбоза и Джастин Гэтжи.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Хоккей
ЦСКА одолел СКА и во втором матче серии
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Глушаков приложил к уху воображаемый телефон после гола «Ахмату»
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оригинальным способом отпраздновал гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1). Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.
Обновлено вчера в 12:36
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Лучше Кононова первые семь туров в «Спартаке» провел только один тренер
В первых семи матчах чемпионата под руководством Олега Кононова "Спартак" одержал пять побед и дважды сыграл вничью.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Саудовских хакеров обвинили во взломе телефона главы Amazon Безоса
Телефон основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Обновлено вчера в 22:37
Политика
МИД РФ считает нелепыми угрозы США ввести санкции из-за Венесуэлы
Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 марта 2019 г. спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что официальный Вашингтон может ввести новые санкции против РФ за поддержку законных властей Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28