Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru 08:26

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москва07:48

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Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москва15:33

Москву атаковали дикие лисы

НТВ08:32

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ru08:46

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известия09:09

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ru08:26

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВ08:10

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москва07:48
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Израильские танки открыли огонь по сектору Газа

Обновлено в 22:13
Кино

Скончался актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер

В возрасте 89 лет ушел из жизни канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский режиссер Джерри Андерсон в своем Twitter.
Обновлено в 13:46
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ размещен на сайте Кремля.
Обновлено в 11:31
Музыка

СБУ назвала хит Наташи Королевой экстремистским

Певица Наташа Королева рассказала, почему ей запретили въезд на территорию Украины.
Обновлено в 22:09
Космос

Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день

Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.
Обновлено в 18:40
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации второго этапа чемпионата - Гран-при Бахрейна.
Обновлено в 12:20
Экономика

Назван размер социальных пенсий после индексации 1 апреля

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Совладелец «Зимней вишни» оказался крупнейшим инвестором Кузбасса

Обновлено в 06:06
Интернет

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Ольга Орлова: «Наталья Лагода ходила с куклой и говорила, что родила от моего супруга»

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Саратове частично обрушился жилой дом

Ранее в прокуратуре области агентству сообщили, что 30 марта в четырехэтажном трехподъездном жилом доме 71 на проспекте 50 Лет Октября обрушились кровля и часть кирпичного фасада.
Обновлено в 10:40
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем

На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Гаджеты

Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров

Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено в 13:37
Космос

Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию

На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено в 20:14
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:28
Политика

Кремль не получал запросов от США обсудить ситуацию в Венесуэле

Кремль не получал запросов американской стороны на телефонный разговор или встречу президента США Дональда Трампа с российским главой государства Владимиром Путиным, в том числе во время саммита 20-ки, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:51
Транспорт

РЖД - Путину: Хотим офис круче, чем у «Газпрома»

25 марта стало известно, что генеральный прокурор Юрий Чайка направил письмо на имя президента России Владимира Путина с критикой РЖД и Росжелдора относительно удорожания Московского транспортного узла (МТУ) – одного из самых амбициозных проектов монополии.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Канаде две пумы напали на четырехлетнего ребенка

Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 12:59
Авто

Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории

Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика

Депутат Рады опубликовал список «неприкасаемых» от посла США

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал в Facebook список "неприкосновенных" граждан, якобы переданный послом США Мари Йованович генпрокурору Юрию Луценко.
Обновлено в 15:16
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