Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в МосквеГазета.Ru вчера в 08:26

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

В январе очевидцы утверждали, что отдельных особей или целые стаи можно встретить как на детской площадке, так и перед дверью подъезда.
Говорит Москвавчера в 07:48

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Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:33

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

РЕН ТВвчера в 08:10

«Нашествие» диких лис зафиксировали в Москве

News.ruвчера в 08:46

Москву атаковали дикие лисы

НТВвчера в 08:32

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Газета.Ruвчера в 08:26

В правительстве Москвы рассказали о нашествии лис на город

Известиявчера в 09:09

В мэрии Москвы рассказали о нашествии лис на город

Говорит Москвавчера в 07:48
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Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски

Федеральный окружной суд Аляски отменил указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфах в прибрежных водах Северного Ледовитого и Атлантического океанов, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:39
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Названа причина пожара в столичном СК «Олимпийский»

Задымление в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве 30 марта произошло из-за попадания искры на обшивку воздухоотвода.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка

Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено вчера в 11:16
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре

Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил решение дочери жить с родителями певицы

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин рассказал, что дочь Юлии Началовой Вера не согласилась жить с его семьей.
Обновлено в 03:31
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено 29 марта в 11:51
Политика

В МВД Украины рассказали о числе нарушений в день выборов президента

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что зафиксировали 25 нарушений на выборах президента страны.
Обновлено в 03:22
Политика

Явка на выборах президента Украины достаточно высокая

Активность на избирательных участках на выборах президента Украины достаточно высокая, передает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Интернет

Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет

Обновлено в 03:19
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Двести пять лет назад русские войска вошли в Париж

31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж во главе с императором Александром I. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Обновлено в 04:12
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Единоборства

Александр Емельяненко сообщил о дате и месте своего следующего боя

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что свой следующий бой проведет 10 мая.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Жена Эмина Алагарова Алена Гаврилова впервые показала фото 3-месячной дочери

Модель Алена Гаврилова первый раз показала фотографию своей 3-месячной дочери от брака с Эмином Алагаровым.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Тарасов подарил Костенко 25 букетов и закатил шумную вечеринку на Арбате

Звездная пара отметила сразу два события: день рождения Анастасии и победу команды Тарасова в московском дерби над «Динамо».
Обновлено в 03:30
Политика

Яценюк встретился с вдовой Маккейна

Обновлено вчера в 15:42
Здоровье

Защитники детских больниц в Саратове создадут движение

Движение «Родительский надзор» решили создать активисты, выступающие против оптимизации детских больниц и поликлиник в Саратове.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии

Обновлено в 01:55
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

ВСУ атаковали Горловку спустя 20 минут после начала выборов

Обновлено в 02:53
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие КНДР

Обновлено вчера в 05:50
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