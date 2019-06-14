Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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с чего всё началось
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.РЕН ТВ11:52
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:46, Вашингтон
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МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса
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Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
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Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом
Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
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Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Общество
На рынке наблюдается деградация занятости мужчин за 50
Тенденция последних лет такова, что мужчины предпенсионного возраста все чаще соглашаются на неквалифицированный труд: почти 60% пожилых мужчин занимаются физическим трудом, а среди женщин старше 50 лет больше половины заняты высокопрофессиональной деятельностью.
Обновлено в 12:36
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил возможность перехода страны на четырехдневную рабочую неделю, об этом сообщают РИА Новости.
Обновлено 11 июня в 11:35
Транспорт
На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час
Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами
Жители российского села пострадали в вооруженной стычке с цыганами Жители села Чемодановка объявили цыганам войну.
Обновлено в 07:18
Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Xperia 1
Объявляем старт предзаказа на флагман Xperia 1. Получите наушники Sony WH-1000XM3 при оформлении предзаказа до 23 июня в Sony Centre и Sony Store Online, 1 год подписки на онлайн-кинотеатр Okko и сервисный пакет Expert Service.
Обновлено в 11:30
Футбол
Защитник «Рубина» Калинин перешёл в «Динамо»
Обновлено в 11:39
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин прибыл на саммит в Душанбе
Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:47
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Демонстранты напали на кортеж премьера Албании
В четверг в городе Либрадж толпа демонстрантов с камнями напала на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
На Украине приняли на вооружение беспилотник Spectator-M1
Вооружённые силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1, разработанный ОАО «Меридиан» им. Королёва и НТТУ «КПИ им. Сикорского».
Обновлено в 09:35