Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.

с чего всё началось

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.

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