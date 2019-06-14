Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.

с чего всё началось

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.

Авто Появился тизер нового электрического кроссовера марки Fisker В конце этого года выйдет новый электрокроссовер марки Fisker, который может превратиться в соперника для модели Tesla Model Y. Стоит сказать, что компания Fisker была основана автомобильным дизайнером Хенриком Фискером.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Игры «М.Видео-Эльдорадо»: продажи игр для ПК выросли впервые за пять лет Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Политика МИД Британии обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня.

Экономика РНБК в 2019 году выдал более 70% кредитов МСП по льготным программам "В 2019 году РНКБ заключил более 70% кредитных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму 1,6 млрд рублей в рамках льготных программ кредитования", - говорится в сообщении.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.

Футбол Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.

Политика Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых, говорится на сайте регулятора.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Энергетика «Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.

Происшествия ЕС осудил казнь киллера в Белоруссии Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что ЕС осуждает случай применения смертной казни в Белоруссии, передает RT.

Происшествия Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Космос В ближайшем будущем будет возможно строить космические станции внутри астероидов Исследователи Венского университета заявили, что в ближайшем будущем люди смогут строить космические станции (КС) внутри крупных астероидов, летающих вокруг Земли.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).