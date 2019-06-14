Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.
РЕН ТВ11:52

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Видео передачи близким Алибасова найденного кота-сфинкса Чучи

РЕН ТВ13:37

Пропавшего кота Бари Алибасова нашли в школе кунг-фу

РБК12:27

«Денег не надо»: нашедшие кота Бари Алибасова отказались от вознаграждения в 800 тысяч

Комсомольская правда12:00

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

РИА Новости12:10

Кота Бари Алибасова нашли в школе кунг‐фу

Телеканал 360°12:10

Найден кот Алибасова

RT на русском12:23

Пропавший кот Бари Алибасова нашёлся

Говорит Москва11:56
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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