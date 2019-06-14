Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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с чего всё началось
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.РЕН ТВ11:52
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«Денег не надо»: нашедшие кота Бари Алибасова отказались от вознаграждения в 800 тысяч
Комсомольская правда12:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:48, Вашингтон
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"В 2019 году РНКБ заключил более 70% кредитных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму 1,6 млрд рублей в рамках льготных программ кредитования", - говорится в сообщении.
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Обновлено в 14:49
Футбол
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
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Исследователи Венского университета заявили, что в ближайшем будущем люди смогут строить космические станции (КС) внутри крупных астероидов, летающих вокруг Земли.
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О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Представители Демпартии Молдавии покинули страну
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