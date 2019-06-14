Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.
РЕН ТВ11:52

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Видео передачи близким Алибасова найденного кота-сфинкса Чучи

РЕН ТВ13:37

Пропавшего кота Бари Алибасова нашли в школе кунг-фу

РБК12:27

Пропавший кот Бари Алибасова нашёлся

Говорит Москва11:56

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

РИА Новости12:10

Кота Бари Алибасова нашли в школе кунг‐фу

Телеканал 360°12:10

Вадим Горжанкин: Пропавший кот Бари Алибасова найден в центре Кунг-Фу

REGNUM12:01

Найден кот Алибасова

RT на русском12:23
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Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
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При помощи установки Tibet air shower array ученые зафиксировали атмосферные ливни частиц, порожденные попаданием фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт, прилетевших от Крабовидной туманности.
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Китай впечатлил маневр Су-27 с самолетами НАТО в небе над Балтикой

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
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Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
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«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Политика

Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
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СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

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Обновлено вчера в 16:41
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Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

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Резиуан Мирзов: «Арсенал» мог занять место выше шестого

По словам Мирзова, «Арсенал» провел очень достойный сезон. При этом команде было по силам занять более высокое место.
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В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

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Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

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В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
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Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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