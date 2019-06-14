Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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с чего всё началось
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.РЕН ТВ11:52
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Политика
Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта
В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
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Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой
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Происшествия
МВД Чечни начало проверку из-за видео со стрелявшей девушкой
МВД по Чеченской Республике организовало проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
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Космос
Впервые определен источник фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт
При помощи установки Tibet air shower array ученые зафиксировали атмосферные ливни частиц, порожденные попаданием фотонов с энергией выше 100 тераэлектронвольт, прилетевших от Крабовидной туманности.
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Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции.
Обновлено в 15:25
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский назначил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня назначил нового командующего Национальной гвардией страны.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Футбол
Резиуан Мирзов: «Арсенал» мог занять место выше шестого
По словам Мирзова, «Арсенал» провел очень достойный сезон. При этом команде было по силам занять более высокое место.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18