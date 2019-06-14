Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари АлибасоваИзвестия 12:09
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся. По его словам, ранее ему позвонил молодой человек, который сообщил, что животное обнаружили в Центре школы кунг-фу в Столовом переулке в Москве.
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с чего всё началось
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что нашелся пропавший кот продюсера по кличке Чуча. Напомним, скандинавский сфинкс сбежал из квартиры Алибасова во время пресс-конференции три дня назад. Нашли питомца в центре школы кунг-фу в Столовом переулке.РЕН ТВ11:52
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«Денег не надо»: нашедшие кота Бари Алибасова отказались от вознаграждения в 800 тысяч
Комсомольская правда12:00
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